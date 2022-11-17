Усачева и Хромых пропустят оставшиеся этапы «Гран-при России»

Дарья Усачева и Майя Хромых не выступят на оставшихся этапах «Гран-при России» по фигурному катанию, информирует ТАСС.

Усачева с осени 2021 года восстанавливается от повреждения бедра. Хромых пропустила первую половину сезона из-за пореза сухожилий пальцев руки.

Обе спортсменки не заявлены на пятый этап в Самаре, который пройдет 19-20 ноября. Шестой этап состоится в Перми 26-27 ноября.

Вопрос об участии спортсменок в чемпионате России, который пройдет с 20 по 25 декабря в Красноярске, остается открытым.