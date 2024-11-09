Угожаев выиграл короткую программу на «Гран-при России» в Красноярске
Фигурист Николай Угожаев стал победителем короткой программы на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске.
Спортсмен набрал 103,54 балла. Второе место после короткой программы занимает Петр Гуменник (99,44 балла). Третьим идет Дмитрий Алиев (94,52).
Выступления с произвольными программами пройдут в воскресенье, 10 ноября.
Гран-при России
Красноярск
Мужчины. Короткая программа
1. Николай Угожаев — 103,54 балла
2. Петр Гуменник — 94,44
3. Дмитрий Алиев — 94,52
4. Даниил Самсонов — 90,68
5. Андрей Мозалев — 89,03
6. Макар Игнатов — 85,10
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