Ученик Тутберидзе Федотов прокомментировал первое поражение за 13 турниров

Фигурист Арсений Федотов прокомментировал свое выступление на шестом этапе «Гран-при России» в Москве. Федотов набрал по сумме двух программ 269,70 балла и занял второе место.

«Смешанные чувства. Вроде бы и рад, но в тоже время не очень. Сегодня по прокату особо вопросов не было, а вот в короткой много ошибался. Я по короткой проиграл. Короткую на тренировках постоянно катаю чисто, видимо переволновался, буду разбираться.

Моя победная серия? Рано или поздно это должно было случиться, она должна балы закончится. К тому же Лева тоже заслужил победу, я его поздравляю», — сказал Федотов.

Ранее Федотов победил на 13 турнирах подряд, установив своеобразный российский рекорд. Победителем соревнований стал Лев Лазарев, набравший по сумме двух программ 273,56 балла.