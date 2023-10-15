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Сегодня, 16:50

Ученица Тутберидзе объяснила два падения на этапе Гран-при

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Аделия Петросян прокомментировала свою победу на первом этапе Гран-при России в Уфе с двумя падениями и степ-ауте на еще одном прыжке.

— Первым местом не довольна, потому что такой прокат не приносит удовлетворения. Понятно, что не получилось — два четверных прыжка, я очень расстроилась. Буду менять тренировочный процесс, так как он не дал тех результатов, которые я хотела получить. Технической перегруженности нет, дело не в начале сезона. Не чтобы все было готово, но я рассчитывала сделать больше, чем сегодня. Буду много работать, потому что программа пока еще в грязноватом исполнении в эмоциональном плане. Будем работать дальше, — сказала Петросян журналистам после проката.

По итогам двух программ ученица Этери Тутберидзе получила 234,74 балла (84,38 за короткую и 150,36 за произвольную).

Фигурное катание
Аделия Петросян
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