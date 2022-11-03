Ученица Плющенко выиграла короткую программу на «Гран-при России» в Казани среди юниоров
Российская фигуристка Софья Титова выиграла короткую программу на третьем этапе «Гран-при России» в Казани среди юниоров.
Ученица Евгения Плющенко набрала 74,37 баллов заняла первое место. Вторую позицию после короткой программы занимает Дарья Садкова, третье — Надежда Понтелеенко.
4 ноября девушки-юниорки покажут свои произвольные программы на «Гран-при России» в Казани.
«Гран-при России»
3-й этап
Казань
Девушки, КМС
Короткая программа
1. Софья Титова — 74,37 балла
2. Дарья Садкова — 70,47
3. Надежда Понтелеенко — 66,94
4. Елизавета Куликова — 66,55
5. Риана Кадырова — 64,75
6. Елизавета Лабутина — 64,56
7. Таисия Коробицина — 63,02
8. Мария Мазур — 62,38
9. Софья Рудь — 57,88
10. Карина Корнюшина — 57,31
11. Екатерина Ципухина — 54,07
12. Кира Трофимова — 53,77
13. Виктория Яхонтова — 52,89
14. Мария Елисова — 51,49
15. Анна Замятина — 50,65
16. Анна Смирнова — 48,65
17. Владислава Прокофьева — 48,27
18. Кира Барышева — 40,67