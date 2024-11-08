Ученица Плющенко Рубцова рассказала, что ей стало легче выступать после операции на спине

Ученица Евгения Плющенко, фигуристка Любовь Рубцова, рассказала, что в настоящее время ей легче выступать, чем до того, как она получила травму спины и перенесла операцию.

«Возвращаться мне особо не сложно. Физически, я бы сказала, даже легче, чем перед травмой. После операции на спине мне морально захотелось доказать, что я могу. Сначала, в первую неделю после операции, я думала, что никогда не смогу выполнить тройной аксель.

После выхода на лед восстановила тройные прыжки за месяц, тройной аксель подольше, конечно. Я тренировалась даже больше, чем перед операцией, чтобы восстановиться. Сейчас со спиной все хорошо, она не болит, намного лучше стало.

Я за два года очень изменилась, морально сил больше стало, раньше я сильнее перед соревнованиями переживала, чем сейчас. Какие цели на сезон? Выехать чистый риттбергер, три-четыре ультра-си в произвольной программе. Иногда на тренировке это получается. Хотелось бы в сборную России попасть», — сообщила Рубцова ТАСС.