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Участников юниорского Гран-при в Омске эвакуировали в подвал отеля на время налета БПЛА

Алексей Михайлов

Фигуристов и тренеров, живущих в отеле в рамках юниорского Гран-при в Омске, эвакуировали в подвал из-за беспилотной опасности в регионе. Об этом РИА Новости сообщили несколько источников, не связанных друг с другом.

«Спортсменам, тренерам и официальным лицам было предложено переждать налет в подвале отеля. Большая часть участников все еще остаются там уже порядка двух часов», — приводит агентство слова источника.

О беспилотной опасности в Омской области в среду сообщил в Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко. Позднее в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России заявили, что соревнования переносятся и состоятся в другие дни. Где именно и в какие сроки пройдет этап — в сообщении федерации не уточнялось.

Источник: РИА Новости
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