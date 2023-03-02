Валиева, Туктамышева, Акатьева: кто выступит в финале Гран-при России среди женщин

Со 2 по 5 марта в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный» пройдет финал «Гран-при России» по фигурному катанию.

К турниру допускаются спортсмены СШ, СШОР, училищ олимпийского резерва (УОР) и других организаций по заявкам территориальных федераций — членов ФФККР по наибольшей сумме набранных очков на двух Всероссийских соревнованиях «Гран-при России» в соответствии с таблицей начисления за места, занятые фигуристами, а также участники чемпионата России — члены сборных команд страны.

Участницы финала Гран-при:

Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Самоделкина, Софья Муравьева, Софья Акатьева, Вероника Яметова, Алина Горбачева, Ксения Гущина, София Захарова, Анна Фролова, Аделия Петросян, Виктория Федянина.

Турнир пропустит Александра Трусова: серебряный призер Олимпиады-2022 не выступит из-за проблем со спиной. Об этом заявила «СЭ» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Также в финале Гран-при не будет Ксении Синицыной и Анастасии Зининой — обе фигуристки не могут принять участие по состоянию здоровья.

Финал «Гран-при России» по фигурному катанию: основная информация