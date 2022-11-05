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Сегодня, 13:42

У входа в Дворец спорта в Казани образовалась большая очередь перед началом «Гран-при России» по фигурному катанию

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Очередь у входа в Дворец спорта в Казани.
Фото «СЭ»
Очередь у входа в Дворец спорта в Казани.
Фото «СЭ»
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На входе в Дворец спорта в Казани, в котором сегодня стартует третий этап «Гран-при России» по фигурному катанию, образовалась большая очередь.

Очередь из болельщиков, желающих посетить соревнования, растянулись на десятки метров.

Очередь у входа в Дворец спорта в Казани. Фото "СЭ"
Очередь у входа в Дворец спорта в Казани.
Фото «СЭ»

В субботу, 5 ноября в рамках этапа «Гран-при России» в Казани женщины, пары и мужчины представят короткие программы, а танцевальные пары выступят с ритм-танцем.

Соревнования будут проходить с 5 по 6 ноября.

Фигурное катание
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