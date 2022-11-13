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13 ноября, 16:50

У Туктамышевой прервалась музыка во время произвольной программы

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Во время выступления Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе на четвертом этапе «Гран-при России», который проходил в Москве, прервалась музыка.

В это время фигуристка исполняла вращение. Это не повлияло на элемент — Лиза успешно закончила его.

Туктамышева победила в Москве с общим результатом 234,63 балла. Елизавета опередила Софью Муравьеву из штаба Евгения Плющенко и Софью Акатьеву, тренирующуюся у Этери Тутберидзе.

Елизавета Туктамышева
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