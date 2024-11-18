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Сегодня, 16:24

У фигуриста Самсонова диагностировано повреждение связки голеностопа

Алина Савинова
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У фигуриста Даниила Самсонова выявлено повреждение связки голеностопа в результате травмы, полученной во время тренировки на четвертом этапе «Гран-при России», сообщает ТАСС со ссылкой на источник из окружения спортсмена.

На соревнованиях в Москве 19-летний фигурист выступил с короткой программой, за которую набрал 95,09 балла, и снялся перед стартом произвольного проката, поскольку у него опухла нога.

Пока неизвестно, сколько времени Самсонову понадобится на восстановление. Отмечается, что ему предстоит пройти еще ряд обследований. Однако вероятность, что спортсмен сможет подготовиться к чемпионату России, достаточно высокая.

В этом сезоне на этапе «Гран-при России» в Красноярске Самсонов завоевал бронзу.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Даниил Самсонов
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