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Тутберидзе приехала на этап «Гран-при России» в Казани вместе с Валиевой

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Этери Тутберидзе и Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе приехала на четвертый этап «Гран-при России» в Казани вместе со своей ученицей Камилой Валиевой, сообщает «РИА Новости».

49-летняя специалистка пропустила первые три этапа соревнований.

Этап в Казани станет первым для 17-летней Валиевой в сезоне-2023/24.

Соревнования у женщин на этапе «Гран-при России» в Казани начнутся в субботу, 11 ноября в 15.15 — спортсменки выступят с короткими программами.

С 9 по 10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходили слушания по делу о положительной допинг-пробе Валиевой, которую она сдала в декабре 2021 года во время чемпионата России. Вердикт по делу будет вынесен в январе 2024 года.

Камила Валиева. Вердикт CAS по Валиевой точно кого-то не устроит. Россия и США должны провести реванш за медаль

Фигурное катание
Камила Валиева
Этери Тутберидзе
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