Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 10:25

Туктамышева — о пропуске сезона: «На этот вопрос предпочту ответить чуть позже»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Елизавета Туктамышева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фигуристка Елизавета Туктамышева не стала комментировать свое решение о пропуске нового сезона.

«Пару дней назад появились новости о том, что я пропускаю сезон? Я на этот вопрос предпочту ответить чуть позже», — сказала фигуристка в интервью «Чемпионату».

Также она рассказала, как находила мотивацию для тренировок и почему это поиск мотивации и желания заниматься нельзя добиться успеха

«Да, конечно, ее нужно искать. Потому что без мотивации нет желания. Без желания нет успеха. Поэтому это очень важный процесс. Мотивацию можно искать, вдохновляясь музыкой, воображая, какие программы ты можешь сделать, что можешь выучить. В моем случае, я себе челленджи какие-то устраивала, и это меня мотивировало, чтобы понять, на что я еще способна. Но мотивация обязательно должна быть. В спорте это один из важнейших элементов успеха», — рассказала Елизавета.

18 октября о решении Туктамышевой пропустить сезон-2023/24 сообщило РИА «Новости».

Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года. Также на ее счету победа на чемпионате Европы-2015, бронза европейского первенства 2013 года, победа на чемпионате России-2013.

Источник: Чемпионат
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
1
Читайте также
Экс-канцлер ФРГ Шредер посоветовал Бербок выбирать слова в разговорах о России
В США жестоко убили лидера еврейской общины Саманту Уолл
В НАТО увидели риск конфликта в Арктике из-за дружбы России и КНР
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Роман Савосин: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

2-й этап Гран-при России «Сердце Сибири»: произвольная программа мужчин
Новости
RSS RSS
Все новости