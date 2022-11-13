Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

13 ноября, 17:00

Туктамышева в шоке от победы на этапе «Гран-при» в Москве

Отдел спорта «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями после победы на этапе «Гран-при» в Москве.

«Я пока немного в шоке. Скажем так — я очень сильно проникла в образ, и поэтому местами было пустовато. Но это все потому, что я «ослепла», очень сильно в образ вошла. При падениях подумала: «Блин, надо собраться и дальше откатать точно, чисто». В этот момент был немного потерян взгляд, это я пыталась собраться с мыслями и выпала немного из образа, сама это почувствовала.

Думаю, зрители это увидели. Падение с флипа — был флешбек к ЧМ, когда я думала, что все пропало. Но опять получилось довольно удачно», — рассказала Туктамышева сразу после победы в интервью Максиму Транькову.

Туктамышева получила по сумме двух программ 234,63 балла (84,05 балла за короткую + 150,58 за произвольную).

Фигуристка является чемпионкой мира и Европы 2015 года. Также на счету Туктамышевой золото командного чемпионата мира 2021 года.

Елизавета Туктамышева
2
0
Читайте также
Норвежцы предлагают проводить лыжные соревнования без снега. Действительно — зачем он нужен?
Без России Евротур стал еще хуже. Упала посещаемость, Швейцария чуть не выиграла
Лавров заявил о неприемлемых требованиях США по Украине на саммите ВАС
СМИ указали на появление у РФ важнейшего партнера из-за санкций Запада
Каховская ГЭС получила повреждения в результате ночных ударов ВСУ
Венгерский политик намекнул на раздел Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Акатьева: «Ощущаю, что у меня появилось больше желания выступать, чтобы исправиться»

Четвертый этап «Гран-при России»: результаты 13 ноября
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости