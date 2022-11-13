Туктамышева сменила платье для произвольной программы

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева в произвольной программе на четвертом этапе «Гран-при России» выступит в новом платье.

Ранее фигуристка каталась в черном костюме с белыми вставками. Теперь платье полностью бордовое, длинное и с открытой спиной.

В произвольной программе Лиза выступает под «Одиночество» Игоря Крутого. После исполнени короткой в Москве Туктамышева лидирует с 84,05 баллами. Она опережает Софью Акатьеву и Софью Муравьеву.