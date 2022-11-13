Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

13 ноября, 15:46

Туктамышева сменила платье для произвольной программы

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева в произвольной программе на четвертом этапе «Гран-при России» выступит в новом платье.

Ранее фигуристка каталась в черном костюме с белыми вставками. Теперь платье полностью бордовое, длинное и с открытой спиной.

В произвольной программе Лиза выступает под «Одиночество» Игоря Крутого. После исполнени короткой в Москве Туктамышева лидирует с 84,05 баллами. Она опережает Софью Акатьеву и Софью Муравьеву.

Елизавета Туктамышева. Четвертый этап «Гран-при России»: расписание и результаты 13 ноября
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
1
0
Читайте также
Без России Евротур стал еще хуже. Упала посещаемость, Швейцария чуть не выиграла
Норвежцы предлагают проводить лыжные соревнования без снега. Действительно — зачем он нужен?
Лавров заявил о неприемлемых требованиях США по Украине на саммите ВАС
СМИ указали на появление у РФ важнейшего партнера из-за санкций Запада
Каховская ГЭС получила повреждения в результате ночных ударов ВСУ
Венгерский политик намекнул на раздел Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кагановская и Ангелопол выиграли этап «Гран-при России» в Москве в танцах на льду

Четвертый этап «Гран-при России»: результаты 13 ноября
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости