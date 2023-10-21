Туктамышева сделала три чистых прыжка в первом прокате после сообщений об уходе

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выступила на церемонии открытия Гран-при России в Омске с показательным прокатом.

Чемпионка мира каталась под композицию «Feeling Good» и сделала два двойных акселя и тройной лутц. На трибунах после выступления развернули баннер «Лиза, не уходи».

Выступление Туктамышевой в Омске стало первым после сообщений в СМИ о пропуске ею сезона-2023/24.

18 октября агентство РИА «Новости» сообщило, что 26-летняя Туктамышева решила приостановить соревновательную карьеру и сосредоточиться на участии в ледовых шоу.