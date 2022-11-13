Туктамышева рассказала об алкоголе после победы на «Гран-при» в Москве

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос корреспондента «СЭ» о том, каким вином отметит победу на четвертом этапе «Гран-при России» в Москве. Ранее Туктамышева призналась, что ее один раз узнали в магазине, когда она покупала бутылку вина.

— Елизавета, какую бутылку вина можно купить после такой победы?

— Да даже если бы я не победила, почему бы и нет, собственно? Я так сильно не разбираюсь, но итальянское Chianti мне нравится, — ответила Туктамышева.

13 ноября 25-летняя фигуристка набрала 234,63 балла и обогнала Софью Муравьеву и Софью Акатьеву.