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13 ноября, 18:07

Туктамышева рассказала, на что можно потратить 500 тысяч рублей призовых

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о мотивации на сезон и поделилась своим мнением о призовых, выигранных благодаря победе на четвертом этапе «Гран-при России» в Москве.

— Кто-то катается ради призовых, кто-то ради оттачивания элементов. В чем твоя цель на этот сезон?

— Если бы мы не поставили новую произвольную, то мотивацию было бы сложнее найти. Мне интересно ее накатывать, интересно ее исполнять. Это новый образ для меня. Он настолько глубокий, что всегда есть над чем работать, чтобы лучше его передать. В начале сезона была мотивация показать новые программы. Feeling Good тоже такая динамичная. Не исключаю, что и призовой фонд сыграл свою роль. Это не стопроцентная мотивация, но все равно приятно. Все, наверное. Больше не знаю.

— За первое место призовые 500 тысяч рублей. Что можно на них купить?

— Много чего. Несколько классных сумок, можно — очень подержанную машину. У каждого свои приоритеты.

— А вы бы на что потратили?

— Не знаю. Мне совесть не позволяет тратить такую сумму сразу. Я растягиваю удовольствие (улыбается).

— Там же не 500 тысяч будет, на самом деле?

— Мне кажется, что нет.

Елизавета Туктамышева
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