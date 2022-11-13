Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

13 ноября, 18:05

Туктамышева прокомментировала курьез с музыкой во время проката в Москве

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос корреспондента «СЭ» о прерывании музыки во время произвольной программы на «Гран-при России» в Москве. В итоге Туктамышева выиграла произвольную и по сумме баллов победила на этапе.

— Заметила, что музыка прервалась?

— Да, какой-то прикол получился. Я вообще не поняла. Будто музыку с телефона кто-то включил, и ему СМС пришла — и он такой: «блин!» Но это вопрос техники.

— Успела подумать?

— Да, это меня немножко позабавило. Подумала на вращении — интересно, даже музыка скакнула после такого. Но меня не сбило, наоборот, нравится, когда такие штуки происходят.

— Бывало в карьере, что музыка выключалась? Катать дальше тогда или что делать?

— Не припомню. Может, и было, но не вспоминается.

В воскресенье, 13 ноября, 25-летняя фигуристка выиграла четвертый этап «Гран-при» в Москве.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
0
Читайте также
Винер: «Если даем одним выступать за иностранные сборные, а другие остаются без соревнований — это несправедливо»
Упали все, но победила Туктамышева. Елизавета выиграла «Гран-при» в Москве вопреки конфузу с прерванной музыкой
Лавров заявил о неприемлемых требованиях США по Украине на саммите ВАС
СМИ указали на появление у РФ важнейшего партнера из-за санкций Запада
Каховская ГЭС получила повреждения в результате ночных ударов ВСУ
Венгерский политик намекнул на раздел Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Туктамышева: «Смотреть «Гран-при России» не очень интересно»

Туктамышева рассказала, на что можно потратить 500 тысяч рублей призовых
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости