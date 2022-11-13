Туктамышева прокомментировала курьез с музыкой во время проката в Москве

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос корреспондента «СЭ» о прерывании музыки во время произвольной программы на «Гран-при России» в Москве. В итоге Туктамышева выиграла произвольную и по сумме баллов победила на этапе.

— Заметила, что музыка прервалась?

— Да, какой-то прикол получился. Я вообще не поняла. Будто музыку с телефона кто-то включил, и ему СМС пришла — и он такой: «блин!» Но это вопрос техники.

— Успела подумать?

— Да, это меня немножко позабавило. Подумала на вращении — интересно, даже музыка скакнула после такого. Но меня не сбило, наоборот, нравится, когда такие штуки происходят.

— Бывало в карьере, что музыка выключалась? Катать дальше тогда или что делать?

— Не припомню. Может, и было, но не вспоминается.

В воскресенье, 13 ноября, 25-летняя фигуристка выиграла четвертый этап «Гран-при» в Москве.