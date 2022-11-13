Туктамышева победила / Тутберидзе и Плющенко проиграли? / Итоги «Гран-при» — в 21.00 мск

В воскресенье, 13 ноября, в 21.00 мск на YouTube-канале «Кваксель» пройдет прямой эфир с участием двух прекрасных фигуристок — Бетины Поповой и Станиславы Константиновой.

Ведущие — Анастасия Рацкевич и Дмитрий Кузнецов — на прямой связи из арены ЦСКА.

Мы подведем итоги 4-го этапа серии «Гран-при» в Москве и обсудим:

— победу Елизаветы Туктамышевой;

— триумф Анастасии Машиной и Александра Галлямова;

— выступление танцоров на турнире в Москве;

— соревнования в самом интригующем виде — мужском одиночном.

И любые другие темы, которые вы предложите в чате! Задавайте вопросы нашим гостям делитесь эмоциями в комментариях.

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