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13 ноября, 21:00

Туктамышева победила / Тутберидзе и Плющенко проиграли? / Итоги «Гран-при» — в 21.00 мск

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Елизавета Туктамышева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В воскресенье, 13 ноября, в 21.00 мск на YouTube-канале «Кваксель» пройдет прямой эфир с участием двух прекрасных фигуристок — Бетины Поповой и Станиславы Константиновой.

Ведущие — Анастасия Рацкевич и Дмитрий Кузнецов — на прямой связи из арены ЦСКА.

Мы подведем итоги 4-го этапа серии «Гран-при» в Москве и обсудим:

— победу Елизаветы Туктамышевой;
— триумф Анастасии Машиной и Александра Галлямова;
— выступление танцоров на турнире в Москве;
— соревнования в самом интригующем виде — мужском одиночном.

И любые другие темы, которые вы предложите в чате! Задавайте вопросы нашим гостям делитесь эмоциями в комментариях.

Подписывайтесь на YouTube-канал «Кваксель»!

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