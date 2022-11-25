Туктамышева и Муравьева заявили тройной аксель в короткой программе в Перми

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева и ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева стали единственными фигуристками, заявившими на этап «Гран-при России» в Перми тройной аксель в короткой программе.

Кроме этого прыжка, Туктамышева и Муравьева исполнят каскад тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип. Ученица Этери Тутберидзе Аделя Петросян снялась с турнира из-за травмы.

Короткие программы у женщин на этапе «Гран-при» в Перми пройдут в субботу, 26 ноября. Начало — в 13.00 по московскому времени.