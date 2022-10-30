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Сегодня, 13:14

Трусова заявила лишь один четверной в произвольной программе «Гран-при России»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка Александра Трусова заявила только четверной лутц в начале произвольной программы из всех прыжков ультра-си, сообщает корреспондент «СЭ» из Сочи.

У Аделии Петросян, лидирующей после короткой программы, заявлены четверной тулуп, четверной риттбергер и тройной аксель, и Софьи Самоделкиной — четверной сальхов и тройной аксель.

Остальные фигуристки не планируют исполнять прыжки больше трех оборотов в произвольной программе.

Соревнования женщин начнутся в 14:15 мск, главные фавориты выйдут на лед после 15:00.

Фигурное катание
Аделия Петросян
Александра Трусова
Софья Самоделкина
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