Бойкова и Козловский выиграли третий этап Гран-при России в Казани
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями третьего этапа Гран-при России в Казани.
Пара набрала 215,34 балла (произвольная — 141,92, короткая — 73,42). Бойкова и Козловский в произвольной программе сделали четверной выброс — сальхов.
Вторыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набравшие 201,22 (125,45 + 75,77). Третье место заняли Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (190,55 балла; 125,57 + 64,98).
Для Бойковой и Козловского это вторая победа в сезоне. Ранее они выиграли на втором этапе в Красноярске.
Четвертый этап Гран-при пройдет с 15 по 16 ноября в Москве.
Гран-при России по фигурному катанию
3-й этап. Казань
Пары. Итоговое положение
1. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 215,34
2. Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 201,22
3. Юлия Артемьева и Алексей Брюханов — 190,55