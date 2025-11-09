Бойкова и Козловский выиграли третий этап Гран-при России в Казани

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями третьего этапа Гран-при России в Казани.

Пара набрала 215,34 балла (произвольная — 141,92, короткая — 73,42). Бойкова и Козловский в произвольной программе сделали четверной выброс — сальхов.

Вторыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набравшие 201,22 (125,45 + 75,77). Третье место заняли Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (190,55 балла; 125,57 + 64,98).

Для Бойковой и Козловского это вторая победа в сезоне. Ранее они выиграли на втором этапе в Красноярске.

Четвертый этап Гран-при пройдет с 15 по 16 ноября в Москве.

Гран-при России по фигурному катанию

3-й этап. Казань

Пары. Итоговое положение

1. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 215,34

2. Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 201,22

3. Юлия Артемьева и Алексей Брюханов — 190,55