Дикиджи стал победителем третьего этапа Гран-при России в Казани
Российский фигурист Владислав Дикиджи выиграл третий этап Гран-при России в Казани.
По сумме двух программ он набрал 279,12 балла (произвольная — 184,61, короткая — 94,51).
Второе место на турнире занял Артур Даниелян, набравший 253,05 балла (167,32 + 85,73). Третьим стал Глеб Лутфуллин (246,92; 159,21 + 87,71).
Следующий этап Гран-при России пройдет в Москве с 15 по 16 ноября.
Гран-при России по фигурному катанию
3-й этап. Казань
Мужчины. Итоговое положение
1. Владислав Дикиджи — 279,12 балла
2. Артур Даниелян — 253,05
3. Глеб Лутфуллин — 246,92
Новости