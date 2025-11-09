Фигурное катание
9 ноября, 17:02

Дикиджи стал победителем третьего этапа Гран-при России в Казани

Ана Горшкова
Корреспондент
Владислав Дикиджи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Владислав Дикиджи выиграл третий этап Гран-при России в Казани.

По сумме двух программ он набрал 279,12 балла (произвольная — 184,61, короткая — 94,51).

Второе место на турнире занял Артур Даниелян, набравший 253,05 балла (167,32 + 85,73). Третьим стал Глеб Лутфуллин (246,92; 159,21 + 87,71).

Следующий этап Гран-при России пройдет в Москве с 15 по 16 ноября.

Гран-при России по фигурному катанию

3-й этап. Казань

Мужчины. Итоговое положение

1. Владислав Дикиджи — 279,12 балла

2. Артур Даниелян — 253,05

3. Глеб Лутфуллин — 246,92

Артур Даниелян
Владислав Дикиджи
Глеб Лутфуллин
Фигурное катание
  • Vikta

    ВЛАД ПРОСТО красавчик!!!! сАМА СТАБИЛЬНОСТЬ!!! нАШ РУССКИЙ ТОЧНЕЕ РОССИЙСКИЙ КВАД-БОГ!!!)))) эЭЭХ ЖАЛЬ - НЕ УВИДИМ БИТВУ квадБОГОВ на ближней Олимпиаде!!! но может в 2030 увидим!!!?!!!

    09.11.2025

