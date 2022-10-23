Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 22:36

Бетина Попова: «Еще никто из фигуристок не дорос до уровня Валиевой»

Бетина Попова считает, что еще никто из фигуристок не дорос до уровня Валиевой
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Тренер и хореограф Бетина Попова поделилась эмоциями от победы Камилы Валиевой на первом этапе на первом этапе серии «Гран-при России» в Москве.

«Валиева выиграла за счет компонентов и своего уровня катания. Еще никто из фигуристок не дорос до ее уровня. Произвольная программа Валиевой — сильная история для зрителей, судей. Эту программу можно назвать искусством, она пронимает всех. Валиева пыталась исполнить четверной, но сорвала его, а у Акатьевой были помарки, она не докручивала четверные. Она не смогла с этими элементами обойти Камилу. Валиева выиграла за счет опыта, скольжения и феноменальной программы», — приводит слова Поповой «Газета.Ru».

В произвольной программе Валиева упала с четверного тулупа. По сумме двух программ 16-летняя фигуристка набрала 244,66 балла и одержала победу.

Второе место заняла Софья Акатьева, набрав 236,68 балла. Она в произвольной программе сделала два четверных и тройной аксель. Анастасия Зинина стала третьей (200,43 балла).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/10/23/18862885.shtml
Фигурное катание
Камила Валиева
Софья Акатьева
0
Читайте также
Наши фигуристы заработали 4 миллиона рублей за выходные. На что они их потратят?
Как победа Махачева снова сделала Хабиба главным в UFC
Саркози раскритиковал следующую на «буксире у США» Европу
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева
Минобороны показало боевые вылеты штурмовиков Су-25 ВКС России в рамках СВО
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гербольдт высказалась о победе Камилы Валиевой на первом этапе серии «Гран-при России»

Гербольдт объяснила, почему Валиева обошла Акатьеву на «Гран-при России»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости