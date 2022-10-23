Бетина Попова: «Еще никто из фигуристок не дорос до уровня Валиевой»

Бетина Попова считает, что еще никто из фигуристок не дорос до уровня Валиевой

Тренер и хореограф Бетина Попова поделилась эмоциями от победы Камилы Валиевой на первом этапе на первом этапе серии «Гран-при России» в Москве.

«Валиева выиграла за счет компонентов и своего уровня катания. Еще никто из фигуристок не дорос до ее уровня. Произвольная программа Валиевой — сильная история для зрителей, судей. Эту программу можно назвать искусством, она пронимает всех. Валиева пыталась исполнить четверной, но сорвала его, а у Акатьевой были помарки, она не докручивала четверные. Она не смогла с этими элементами обойти Камилу. Валиева выиграла за счет опыта, скольжения и феноменальной программы», — приводит слова Поповой «Газета.Ru».

В произвольной программе Валиева упала с четверного тулупа. По сумме двух программ 16-летняя фигуристка набрала 244,66 балла и одержала победу.

Второе место заняла Софья Акатьева, набрав 236,68 балла. Она в произвольной программе сделала два четверных и тройной аксель. Анастасия Зинина стала третьей (200,43 балла).