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Сегодня, 10:05

Тренер фигуристки из Сибири иронично объяснила, почему не удалось обыграть Туктамышеву на «Гран-при»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка Анна Ромасюк и тренер Наталья Катаева в интервью «СЭ» рассказали, почему им не удалось обыграть Елизавету Туктамышеву на четвертом этапе «Гран-при». Ромасюк заняла девятое место, став единственной фигуристкой, прошедшей этап без падений.

— А льда у вас много? В смысле тренировочного.

Анна: Лед есть, но с расписанием когда как, всегда по-разному. Зависит от хоккеистов. На самом деле много маленьких детей приходит на каток, фигурное катание у нас развито, я бы сказала.

Наталья: Сейчас я вам расскажу, как на самом деле. Когда те самые болота в тайге замерзают, мы на них катаемся (смеется). Просто наше болото растаяло, поэтому немножко недоработали. Если бы оно не растаяло, мы бы «дупель» (двойной аксель. — Прим. «СЭ») доделали. Если бы круглый год болото замерзало, то и Туктамышеву бы обыграли! А так мы успеваем два месяца в году на нем прокататься, и все.

Полностью интервью с фигуристкой из 17-тысячного таежного городка читайте здесь

Елизавета Туктамышева
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