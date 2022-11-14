Плющенко о втором месте Муравьевой на "Гран-при" в Москве: «Была травма, которая не давала работать на 100 процентов»

Тренер Евгений Плющенко поделился мнением о втором месте своей ученицы Софьи Муравьевой на 4-м этапе "Гран-при России" в Москве.

«Софья Муравьева травмирована, была небольшая травма, которая не давала работать на 100 процентов программу и техническую составляющую. То, что Соня показала свой характер и две достойно откатанные программы, я очень доволен. Короткая программа была сделана чисто с ультра-си с три с половиной оборота максимум. Сделано с очень хорошим набором, посылом и прокатом. Что касается произвольной программы, то я тоже доволен. Был выполнен аксель три с половиной оборота с тройным тулупом.

Потрясающе и красиво была исполнена произвольная программа, за исключением одного элемента, потому что была травма, которая не позволила сделать тройной лутц, а это для нее легчайший элемент. Была небольшая ошибка и падение, но ничего страшного», — цитирует Плющенко Legalbet.

В итоговом положении после двух программ Муравьева показала второй результат, набрав 230,56 балла. Первой стала Елизавета Туктамышева — 234,63. Третье место у Софьи Акатьевой — 225,37.