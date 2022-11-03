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Плющенко — о главных праздниках: «Люблю только Новый год и дни рождения своих детей»

Плющенко назвал свой самый любимый праздник
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Тренер «Ангелов Плющенко» Евгений Плющенко прокомментировал свою работу на этапе «Гран-при России» в свой 40-й день рождения.

«Для Софьи тройной аксель уже как рядовой тройной прыжок. Она на тренировке их делает по 15 штук подряд. Она идет нормально, показывает, что мы в правильном направлении идем. Мы довели мастерство до конца, я проблем уже не вижу. А то что мне 40 лет... Я буду отмечать, но позже. Позвонил батюшке в церкви своему, он сказал отмечать можно. Все остальное какие-то приметы, суеверия. Но пока много дел, много работы.

По-моему, я как-то выступал в день рождения. Но в целом я к праздникам отношусь спокойно, тем более ко дню рождения. Мероприятия не люблю. Если есть возможность посидеть пообщаться — пожалуйста. Нет так нет. Люблю только Новый год. Дни рождения своих детей. Но отношусь спокойно. Многие готовятся, но я не особо», — сказал Плющенко.

Отметим, что несмотря на балл штрафа фигуристка Плющенко Софья Титова, исполнив каскад с тройным акселем, смогла занять первое место на соревнованиях по итогам короткой программы.

Евгений Плющенко
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Плющенко заявил, что у него нет времени отмечать день рождения: «Спортсмены ждут, я в разъездах»
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