Мишин заявил, что не называл Лутфуллина дураком: «Это он смоделировал, что я должен был сказать»

Тренер Алексей Мишин ответил на заявление фигуриста Глеба Лутфуллина, который рассказал, как тренер назвал его после падения на последней секунде проката короткой программы на пятом этапе «Гран-при России» в Самаре.

«Тенденция-тенденциями, но если человек может, тогда она реализуется. Если не может — не реализуется. Он может сделать и два сальхова, и два тулупа, и один риттбергер. В принципе, может делать лутц, но не так, чтобы на соревнованиях.

Какой-то проблемы балансирования и создания обстановки, которая исключает негативные элементы, у меня просто не создалось. Я думаю, что вряд ли создастся. Одна была ситуация, но она была очень давно. Там было два медведя в берлоге.

Насчет дурака — я этого не говорил. Это он смоделировал, что я должен был сказать. Но я этого не произносил. Просто он ожидал, что я это скажу, но тем не менее

Бывали ли за мою карьеру выбегания болельщиков на лед? Я этого вопроса не слышал», — сказал Мишин.