Сегодня, 09:35

Тарасова: «Почему такие оценки у Костылевой? Судьи из Европы приехали?»

Артем Бухаев
Корреспондент

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в интервью «СЭ» высказалась об оценках Елены Костылевой на этапе Гран-при России в Москве.

«Но какие же мелкие оценки судей! Они не отражают степень таланта Костылевой, степень того, что мы видели. А мы видели, как уникально она каталась. Меня как профессионала она восхищает и удивляет. И это не заметили только судьи! Они поставили средние баллы. Соревнования проходят в России, у нас есть такая девочка. Как нам ей не восхищаться? Может, через несколько лет Лена уже не будет производить такого впечатления. Но сегодняшний прокат — это просто подарок судьбы. И я увидела его на соревнованиях! Эта крошка — сильнейшая, умнейшая и способнейшая. Думаю, эта девочка будет завоевывать все главные призы в ближайшие четыре года на чемпионатах Европы и мира», — сказала Тарасова «СЭ».

Елена Костылева.«Судьи из Европы приехали? Лена переворачивает представления о юношеском спорте». Тарасова — об оценках Костылевой

Тарасова отметила, что и по текущим оценкам Костылеву не с кем сравнить.

«Но я хочу, чтобы наши судьи понимали это! Как можно смотреть, но не понимать? Говорю об этом не в первый раз, однако я не знаю, почему они не видят. Это продолжается уже который год. Как можно было сегодня не увидеть? Наших детей отстранили от всех соревнований, а наша девочка катается лучше всех в мире. Почему судьи ставят такие оценки? Они из Европы все приехали? Впрочем, даже по этим оценкам Лену не с кем сравнить. А по правильным — будет еще дальше. И это надо понимать», — добавила Тарасова.

Костылева стала победительницей пятого этапа юниорского Гран-при России в Москве. В сумме она набрала 215,56 балла. Второй стала Виктория Стрельцова с результатом 191,08 балла. Третье место заняла Елизавета Лабутина (190,42).

