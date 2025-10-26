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26 октября 2025, 14:40

Тарасова о Гран-при России: «Смотреть на девочек — одно удовольствие, они просто замечательные»

Артем Бухаев
Корреспондент

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» оценила уровень этапа Гран-при России в Магнитогорске.

«Мария Захарова прыгнула четверной, хотя не каталась несколько лет. Вышла и оставила хорошее впечатление. Здорово прыгнула. Смотреть на девочек — одно удовольствие. Они просто замечательные. И программы, и музыка, и хорошая хореография. Приятно смотреть, как катают — абсолютно легко делают прыжки. Но четверные только у двух девочек. Получились насыщенные и красивые соревнования», — сказала Тарасова «СЭ».

Победительницей первого этапа Гран-при России в Магнитогорске стала Аделия Петросян. В сумме после двух прокатов она набрала 223 балла. 18-летняя Мария Захарова стала четвертой. Сумма после двух прокатов — 203,01.

Аделия Петросян.Петросян отвечает иностранкам. Интриги этапа «Гран-при» в Магнитогорске
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Аделия Петросян
Татьяна Тарасова
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