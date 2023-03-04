Тарасова: «Петросян каталась сегодня изумительно, она абсолютно достойна своих баллов»

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала победу Аделии Петросян в короткой программе у женщин в финале «Гран-при России».

«Все девушки правильно распределились, совершенно правильные места. Аделия абсолютно достойна своих баллов, она достойна еще больших баллов. Петросян каталась сегодня изумительно, рисковала, каталась на большой скорости, повзрослевшая. Прекрасно было! У меня прекрасные впечатления от ее проката. Сегодня было взрослое, прекрасное катание», — приводит слова Тарасовой Metaratings.ru.

Петросян набрала 85,62 балла и лидирует после короткой программы в финале Гран-при в женском одиночном катании.