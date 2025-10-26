Тарасова о победе Петросян в Магнитогорске: «Аделия выглядит очень хорошо, приходит в форму»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на победу Аделии Петросян на этапе Гран-при России в Магнитогорске.

«Аделия приходит в форму, прекрасно катала короткую программу. Произвольная получилась не без ошибок, но пробовала ставить четверной тулуп. Она упала, но ничего страшного в этом нет. Это путь, который проходит каждый выдающийся спортсмен, когда вставляет новые элементы. Все остальное она сделала. Для первого соревнования она выглядит очень хорошо. Аделия работает у профессиональных тренеров, они подойдут в форме к олимпийскому циклу», — сказала Тарасова «СЭ».



В сумме после двух прокатов Петросян набрала 223,00 балла. Результат за короткую программу — 75,89, за произвольную — 147,11. Второе место заняла Анна Фролова — 206,58 балла (72,74+133,84). Третьей стала Дина Хуснутдинова — 204,76 балла (68,76+136,00).