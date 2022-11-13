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13 ноября, 17:26

Тарасова: «Туктамышева уникальная фигуристка, которая хочет и может кататься. А еще у нее выдающийся тренер»

Иван Шитик
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на победу Елизаветы Туктамышевой на четвертом этапе «Гран-при России», который прошел в Москве.

«Абсолютно заслуженная победа Туктамышевой. В чем ее секрет? Она уникальная фигуристка, которая хочет и может кататься. А еще у нее выдающийся тренер.

С чем связаны падения у фигуристок? Это многооборотные прыжки. Так бывает», — сказала Тарасова Metaratings.ru.

Туктамышева в воскресенье стала победительницей четвертого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Москве. Она опередила Софью Муравьеву и Софью Акатьеву.

Источник: https://metaratings.ru/news/tarasova-o-pobede-tuktamyshevoy-liza-unikalnaya-figuristka-a-eshchye-u-neye-vydayushchiysya-trener-1412228/
Елизавета Туктамышева
Татьяна Тарасова
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