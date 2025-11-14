Тарасова — о Костылевой: «Ничего подобного не видела! Она уникум»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в интервью «СЭ» оценила выступление Елены Костылевой на этапе Гран-при России в Москве.

«Поздравляю Плющенко и Костылеву, его ученицу! Часто в таком возрасте девочки многое теряют и приходят в себя только через несколько лет. Лена и Женя не только ничего не потеряли, но и выучили! Расширили свои возможности в прыжках, вставили их в программу. Я просто потрясена! Сижу и смотрю программу — ничего подобного не видела! Надо всем знать: такая Костылева — единственная девочка в мире, этим надо восхищаться, пока это возможно. То, что она делает, не исполняет никакой парень даже. Она уникум! Дай бог ей здоровья и Жене — прекрасной работы. Лена своим выступлением не только доставляет удовольствие, но и расширяет понятие нашего вида. Она катается так, как никто в мире. Мы должны обращать на это внимание», — сказала Тарасова «СЭ».

Костылева стала победительницей пятого этапа юниорского Гран-при России в Москве. В сумме она набрала 215,56 балла. Второй стала Виктория Стрельцова с результатом 191,08 балла. Третье место заняла Елизавета Лабутина (190,42).