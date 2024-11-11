Тарасова: «На этапах Гран-при девочки прыгают четверные, и не одна, это говорит о многом»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала результаты «Гран-при России» в Красноярске.

«Все девочки старались, но кончились силы. Произвольная программа — тяжелая вещь. По Муравьевой, к примеру, было видно, что болела недавно, еле дышала. Теперь надо все отдохнуть, поесть, поспать. Молодец Алина Горбачева, четверной показала, хотя и с помарками. На разминке вообще были шикарные прыжки. На этапах Гран-при девочки прыгают четверные, и не одна, это говорит о многом. Сложно сказать, какой из этапов был сильнее. Каждый был хорош по-своему, везде была упорная борьба», — цитирует «ВсеПроСпорт» Тарасову.

Победу одержала Анна Фролова, набравшая 218,91 балла. Второе место заняла Алина Горбачева — 210,36, а замкнула тройку лучших Софья Акатьева — 208,63.