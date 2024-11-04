Тарасова о «Гран-при России»: «Благодаря им видно, кто как готовился и в какой форме находится»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением об этапах «Гран-при России».

«Это очень важные соревнования. Хорошо, что они есть у нас в календаре. Благодаря им видно, кто как готовился, кто в какой форме сегодня и кто как будет выглядеть дальше в сезоне. Есть возможность наблюдать это все в динамике», — цитирует Тарасову «ВсеПроСпорт».

Пять этапов «Гран-при России» пройдут в октябре и ноябре. Финал «Гран-при» пройдет в феврале 2025 года в Новосибирске.