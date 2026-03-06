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Тарасова — о результатах короткой программы: «Стране очень выгодно иметь две сильнейшие пары»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» результаты короткой программы в финале Гран-при России по фигурному катанию-2026.

«И у Мишиной с Галлямовым, и у Бойковой с Козловским серьезные программы и элементы. Две пары катались выдающимся образом, об этом и говорит разница в одну сотую балла. Обе пары показали чистейшие прокаты: очень эмоциональные и очень грамотные. Они одинаково готовы и одинаково конкурируют за попадание в состав сборной. Одни выигрывали чемпионат мира, другие в этом году выиграли чемпионат страны, что для нас тоже является очень важным. Стране это очень выгодно — иметь две сильнейшие пары. Они равно могут претендовать на что угодно в мире», — сказала Тарасова «СЭ».

Также Тарасова высказалась о выступлении Екатерины Чикмаревой и Матвея Янченкова.

«Чикмарева и Янченков только входят на этот уровень. Они прекрасны, я обожаю их тренера, он очень поднялся за последние годы и потрясающе работает. В сборной его спортсменов больше всего и в основном составе, и в юниорском. Он создает замечательные пары и придумывает новые элементы, у него все катаются великолепно», — добавила Тарасова.

6 марта в Челябинске стартовал финал Гран-при России по фигурному катанию.

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями короткой программы в финале Гран-при России в Челябинске и набрали 80,13 балла. Второе место занимают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, отстающие от лидеров на 0,01 балла, — 80,12. Третьими в короткой программе стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (75,33).

Виктория Лебедева

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Фигурное катание
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков
Татьяна Тарасова
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
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