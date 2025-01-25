Тарасова: «Вряд ли на чемпионате Европы кто-то покажет такой же класс катания, как у Петросян»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о предстоящем финале Гран-при России, который пройдет с 14 по 16 февраля в Красноярске.

«Это очень интересный турнир, типа чемпионата страны. Я очень люблю этот турнир, — приводит Metaratings.ru слова Тарасовой. — Даже я не знаю, поеду или нет, скорее всего нет. Смотреть точно буду. Спасибо Первому каналу, все время показывают, причем это делают прекрасно.

Да, в России конкуренция очень высокая сейчас. Для меня лично финал Гран-при будет поинтереснее, чем чемпионат Европы. Потому что здесь катаются самые лучшие, которые могут быть во всех дисциплинах. Вряд ли кто-то на европейском турнире покажет такой же класс фигурного катания, как у Аделии Петросян. Есть там хорошие мальчики, наши могли быть в призах, думаю.

У нас прекрасный высокий уровень, а тем, что нас отстранили, они хотят наш уровень понизить. Я верю, что допуск российских фигуристов произойдет. Хотя я верила, что мы будем допущены уже до чемпионата мира, который пройдет в марте. Но этого не случается пока. Свой уровень мы не потеряем».

Петросян является двукратной чемпионкой России и двукратной победительницей финала Гран-при России.