Тарасова уверена, что Мишина и Галлямов восстановились после травмы партнера

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала результат Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при в Омске. На турнира они заняли второе место.

«Для наших чемпионов Европы и мира Мишиной и Галлямова это был важный старт. Они восстановились и идут вперед, шаг за шагом. Они делают все, абсолютно, но в общем прокате пока делают ошибки. Думаю, что к чемпионату страны они дойдут. Не будем забывать, что Галлямов три месяца восстанавливался после травмы ноги», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.