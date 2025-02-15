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15 февраля 2025, 23:40

Тарасова: «Гуменник и Дикиджи — наше настоящее и будущее»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала итоги финала одиночного катания у мужчин в финале «Гран-при России».

«Это было потрясающе. Грандиозное катание наших мальчиков. Один лучше другого, определить, кто лучше, невозможно. Петя Гуменник сделал то, что умеет делать, он потрясающий. Расстроилась из-за Влада немного, но ничего. Будет знать, что нельзя делать ошибки. Очень люблю Влада.

«Марк, пожалуй, катался для себя, лучше, чем он катался во всем сезоне, хоть и упал, но катался с энергией. Они все очень хорошие и крутые. Гуменник и Дикиджи — это наше настоящее и будущее«, — цитирует Тарасову ТАСС.

Победителем финала «Гран-при России» стал Петр Гуменник, набравший 314,54 балла (104,50+210,04) по сумме короткой и произвольной программ. Второе место занял Марк Кондратюк, у которого 294,06 (104,70+189,36) балла. Третьим стал Евгений Семененко — 293,90 (100,49+193,41).

Источник: ТАСС
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Владислав Дикиджи
Петр Гуменник
Татьяна Тарасова
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