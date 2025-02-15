Тарасова — о падении Петросян в финале «Гран-при»: «В произвольной будет серьезная борьба»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала результаты короткой программы у женщин в финале «Гран-при России».

«Девочки катались потрясающе. Муравьева очень хорошую показала программу, выдающееся выступление, очень за нее рада. Падение Аделии? Ну так она три с половиной прыгала, надо когда-то пробовать же. Неслыханное дело, первая в мире! Ничего страшного, в произвольной борьба будет очень серьезной», — цитирует Тарасову «ВсеПроСпорт».

По итогам короткой программы лидерство захватила Софья Муравьева (77,01 баллов), второе место заняла Алина Горбачева (76,76 баллов), а замкнула тройку Аделия Петросян (75,91 баллов).