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Тарасова — о падении Петросян в финале «Гран-при»: «В произвольной будет серьезная борьба»

Сергей Ярошенко

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала результаты короткой программы у женщин в финале «Гран-при России».

«Девочки катались потрясающе. Муравьева очень хорошую показала программу, выдающееся выступление, очень за нее рада. Падение Аделии? Ну так она три с половиной прыгала, надо когда-то пробовать же. Неслыханное дело, первая в мире! Ничего страшного, в произвольной борьба будет очень серьезной», — цитирует Тарасову «ВсеПроСпорт».

По итогам короткой программы лидерство захватила Софья Муравьева (77,01 баллов), второе место заняла Алина Горбачева (76,76 баллов), а замкнула тройку Аделия Петросян (75,91 баллов).

Источник: ВсеПроСпорт
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Аделия Петросян
Алина Горбачева
Софья Муравьева
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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