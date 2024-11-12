Тарасова посоветовала Загитовой никого не слушать при выборе парня

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала совет по выбору молодого человека, который Тамара Москвина дала Алине Загитовой.

Во время третьего этапа «Гран-при России» в Красноярске Москвина в шутку предложила 22-летней фигуристке купить линейку, чтобы выбрать себе парня.

«Я бы посоветовала Алине при выборе молодого человека не слушать никого и никогда. Потому что, выбирая человека, нужно спрашивать только с себя, выбирать нужно по душе!» — цитирует Тарасову РИА Новости.

Загитова является чемпионкой Олимпийских игр-2018. Фигуристка приостановила карьеру в 2019 году и с тех пор участвует в ледовых шоу, а также работает ведущей.