Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 09:45

Тарасова посоветовала Загитовой никого не слушать при выборе парня

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала совет по выбору молодого человека, который Тамара Москвина дала Алине Загитовой.

Во время третьего этапа «Гран-при России» в Красноярске Москвина в шутку предложила 22-летней фигуристке купить линейку, чтобы выбрать себе парня.

«Я бы посоветовала Алине при выборе молодого человека не слушать никого и никогда. Потому что, выбирая человека, нужно спрашивать только с себя, выбирать нужно по душе!» — цитирует Тарасову РИА Новости.

Загитова является чемпионкой Олимпийских игр-2018. Фигуристка приостановила карьеру в 2019 году и с тех пор участвует в ледовых шоу, а также работает ведущей.

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Алина Загитова
Тамара Москвина
Татьяна Тарасова
Читайте также
Ови побьет рекорд результативности НХЛ Гретцки уже в феврале?
Тренер из Косово ударил восьмилетнюю дочь после поражения на чемпионате Европы
Бывший президент «Анкарагюджю» получил тюремный срок за нападение на судью
В ВТБ выявили новую схему мошенников для взлома аккаунтов на госсервисах
ФСБ пресекла попытку теракта по заданию СБУ на ж/д путях около Балаклавской ТЭС
СМИ допустили массовую депортацию мигрантов в первый день президентства Трампа
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тарасова: «На этапах Гран-при девочки прыгают четверные, и не одна, это говорит о многом»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости