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Тарасова: «Ожидала победы Петросян. Ее успех не удивил»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу Аделии Петросян на «Гран-при России» в Казани.

«Я ожидала столь уверенной победы Аделии. Она в такой группе занимается, столько профессионалов с ней работает. Да и она сама очень способный человек, что и говорить. Поэтому ее успех не удивил. Но все девочки молодцы, старались», — цитирует Тарасову «ВсеПроСпорт».

Петросян набрала 241,55 балла за короткую и произвольную программы и заняла первое место. Второй стала Вероника Яметова с результатом 220,84 балла. Тройку лидеров замкнула Софья Важнова, у которой 210,63 балла.

Третий этап «Гран-при России» пройдет 9-10 ноября в Красноярске.

Источник: ВсеПроСпорт
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