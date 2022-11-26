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Сегодня, 09:57

Тарасова отказалась называть фаворита в противостоянии Туктамышевой и Муравьевой на «Гран-при России»

Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не стала говорить, кто станет победительницей «Гран-при России». За победу поборются Елизавета Туктамышева или Софья Муравьева.

«Ничего не думаю. Я буду смотреть соревнования и не буду предполагать, кто выиграет — Туктамышева или Муравьева», — цитирует Тарасову ТАСС.

Соревнования пройдут в Перми с 26 по 27 ноября.

Источник: https://tass.ru/sport/16432305
Елизавета Туктамышева
Софья Муравьева
Татьяна Тарасова
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