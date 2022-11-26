Тарасова отказалась называть фаворита в противостоянии Туктамышевой и Муравьевой на «Гран-при России»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не стала говорить, кто станет победительницей «Гран-при России». За победу поборются Елизавета Туктамышева или Софья Муравьева.

«Ничего не думаю. Я буду смотреть соревнования и не буду предполагать, кто выиграет — Туктамышева или Муравьева», — цитирует Тарасову ТАСС.

Соревнования пройдут в Перми с 26 по 27 ноября.