Тарасова о Дикиджи: «Он настоящий фигурист. И наша надежда»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» оценила выступление Владислава Дикиджи в финале «Гран-при России».

Действующий чемпион страны занял пятое место, набрав 287,17 (99,14+188,03) балла по сумме двух программ.

«Дикиджи приучил нас к тому, что он катается на сто процентов. А тут он что-то не сделал. Но сам по себе он большой настоящий фигурист. И наша надежда», — сказала Тарасова «СЭ».

Победителем финала «Гран-при России» стал Петр Гуменник, набравший 314,54 балла (104,50+210,04) по сумме короткой и произвольной программ. Второе место занял Марк Кондратюк, у которого 294,06 (104,70+189,36) балла. На третьей строчке — Евгений Семененко, получивший 293,90 (100,49+193,41).