Тарасова оценила выступление Петросян на «Гран-при» в Сочи

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Аделии Петросян в короткой программе на втором этапе «Гран-при России в Сочи».

«Аделия [Петросян] каталась хорошо, но пока эмоций никаких не вызвала. Сделала тройной аксель уникально, молодец. Есть несколько девочек, которые пытались, но их на одной руке пересчитать можно. Это уникальный прыжок, он и для мальчиков уникальный», — цитирует Тарасову ТАСС.

Сегодня, 29 октября, Петросян набрала 78,92 балла и лидирует после короткой программы на этапе «Гран-при России» в Сочи.

Фигуристки представят произвольные программы в воскресенье.