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Сегодня, 17:39

Тарасова и Морозов заняли первое место по итогам короткой программы на этапе «Гран-при России» в Казани

Алина Савинова
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Евгения Тарасова — Владимир Морозов.
Фото Дарья Исаева., «СЭ»

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали лучший результат в короткой программе на третьем этапе «Гран-при России» в Казани.

Судьи оценили выступление пары в 78,80 балла. Вторыми стали Ясмина Кадырова и Валерий Колесов, набрав 77,93 балла. Третье место занял дуэт Юлия Артемьева/Алексей Брюханов (76,51).

В воскресенье, 6 ноября, спортивные пары выступят с произвольными программами.

Фигурное катание
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
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