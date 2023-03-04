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Сегодня, 18:02

Тарасова и Морозов рассказали, почему согласились участвовать в шоу прямо перед финалом «Гран-при России»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратные серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов рассказали о прокате короткой программы в финале «Гран-при России» и об участии в шоу перед турниром.

Тарасова: Довольны ли прокатом? Да, хорошо, есть небольшие помарки, зрителям особо не заметны были. Уровни посмотрим.

Морозов: Безусловно, довольны прокатом. Все хорошо сделали. Какие еще могут быть эмоции? Почему подкрутка на третий уровень? Все было нормально, разве что ближе к бортику чем обычно. Сейчас уже часто узкие арены, приходится адаптироваться, что делать.

— Вы участвовали в шоу прямо перед «Гран-при»...

Морозов: Просто было шоу, на которое нас пригласили, это все под нашу ответственность. Суббота-воскресенье за неделю до старта, это было нормально. Там мы тоже провели тренировку, но вечером откатали шоу. Сверхъестественного ничего не было.

Финал Гран-при России по фигурному катанию смотрите в Okko

Фигурное катание
Владимир Морозов (фигурное катание)
Евгения Тарасова
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