Тарасова и Морозов рассказали, что им стыдно за свой прокат на Гран-при России
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов подвели итоги провальной произвольной программы на первом этапе Гран-при России.
Пара сенсационно проиграла, уступив менее известным Наталье Хабибуллиной и Илье Княжуку.
Тарасова: Просто стыдно. Ничего не хочется говорить. Честно, я не помню, что было в голове.
Морозов: Готовы были нормально. Давно не было таких прокатов.
— Какие теперь планы?
Морозов: Я бы отдохнул. А потом за работу.
Тарасова и Морозов заняли второе место, набрав 221,07 балла по сумме двух программ. Они проиграли Хабибуллиной и Княжуку 3,40 балла.
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