Тарасова и Морозов рассказали, что им стыдно за свой прокат на Гран-при России

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов подвели итоги провальной произвольной программы на первом этапе Гран-при России.

Пара сенсационно проиграла, уступив менее известным Наталье Хабибуллиной и Илье Княжуку.

Тарасова: Просто стыдно. Ничего не хочется говорить. Честно, я не помню, что было в голове.

Морозов: Готовы были нормально. Давно не было таких прокатов.

— Какие теперь планы?

Морозов: Я бы отдохнул. А потом за работу.

Тарасова и Морозов заняли второе место, набрав 221,07 балла по сумме двух программ. Они проиграли Хабибуллиной и Княжуку 3,40 балла.