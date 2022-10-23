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Сегодня, 17:51

Тарасова и Морозов рассказали, что им стыдно за свой прокат на Гран-при России

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов подвели итоги провальной произвольной программы на первом этапе Гран-при России.

Пара сенсационно проиграла, уступив менее известным Наталье Хабибуллиной и Илье Княжуку.

Тарасова: Просто стыдно. Ничего не хочется говорить. Честно, я не помню, что было в голове.

Морозов: Готовы были нормально. Давно не было таких прокатов.

— Какие теперь планы?

Морозов: Я бы отдохнул. А потом за работу.

Тарасова и Морозов заняли второе место, набрав 221,07 балла по сумме двух программ. Они проиграли Хабибуллиной и Княжуку 3,40 балла.

Фигурное катание
Владимир Морозов (фигурное катание)
Евгения Тарасова
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Хабибуллина и Княжук выиграли первый этап «Гран-при России» в Москве, Тарасова и Морозов — вторые
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